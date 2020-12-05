"Зенит" разгромил "Урал" в матче РПЛ, забив четыре гола в первом тайме

Четыре гола из пяти футболисты "Зенита" забили в первом тайме. Дважды отличился признанный лучшим игроком матча Сердар Азмун (17-я, 22-я минуты), также голами отметились Артем Дзюба (30, с пенальти) и Дуглас Сантос (44). Во второй половине встречи Азмун оформил хет-трик, реализовав пенальти на 77-й минуте, а через пять минут после этого свой первый гол в РПЛ забил полузащитник "Урала" Артем Шаболин. Азмун стал единоличным лидером гонки бомбардиров, на его счету девять мячей в текущем сезоне.

"Урал" в российской истории ни разу не побеждал "Зенит". С 1992 года команды провели 21 матч, в 18 сильнее оказывался "Зенит", еще три встречи завершились вничью.

"Зенит" не мог победить в чемпионате России и в Лиге чемпионов на протяжении четырех встреч (две ничьи, два поражения). В предыдущий раз команда из Санкт-Петербурга побеждала 8 ноября в домашнем матче РПЛ с "Краснодаром" (3:1). В третий раз в текущем сезоне "Зенит" забивает в одной игре четыре и более мячей, ранее команда крупно обыгрывала "Тамбов" (4:1) и "Уфу" (6:0).