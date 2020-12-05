{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

"Зенит" разгромил "Урал" в матче РПЛ, забив четыре гола в первом тайме

Встреча завершилась со счетом 5:1
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 5 декабря. Санкт-петербургский "Зенит" одержал победу над екатеринбургским "Уралом" со счетом 5:1 в домашнем матче 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

На эту тему
"Спартак" разгромил "Тамбов" и вышел на первое место в таблице РПЛ

Четыре гола из пяти футболисты "Зенита" забили в первом тайме. Дважды отличился признанный лучшим игроком матча Сердар Азмун (17-я, 22-я минуты), также голами отметились Артем Дзюба (30, с пенальти) и Дуглас Сантос (44). Во второй половине встречи Азмун оформил хет-трик, реализовав пенальти на 77-й минуте, а через пять минут после этого свой первый гол в РПЛ забил полузащитник "Урала" Артем Шаболин. Азмун стал единоличным лидером гонки бомбардиров, на его счету девять мячей в текущем сезоне.

"Урал" в российской истории ни разу не побеждал "Зенит". С 1992 года команды провели 21 матч, в 18 сильнее оказывался "Зенит", еще три встречи завершились вничью.

"Зенит" не мог победить в чемпионате России и в Лиге чемпионов на протяжении четырех встреч (две ничьи, два поражения). В предыдущий раз команда из Санкт-Петербурга побеждала 8 ноября в домашнем матче РПЛ с "Краснодаром" (3:1). В третий раз в текущем сезоне "Зенит" забивает в одной игре четыре и более мячей, ранее команда крупно обыгрывала "Тамбов" (4:1) и "Уфу" (6:0).

На эту тему
"Зенит" крупно проиграл "Брюгге" в матче ЛЧ и лишился шансов выйти в плей-офф еврокубков

В турнирной таблице "Зенит" занимает первое место, набрав 35 очков и опережая московский "Спартак" по дополнительным показателям. "Урал" с 19 очками идет 11-м.

В следующем туре "Зенит" 12 декабря примет московское "Динамо", "Урал" в гостях сыграет со столичным ЦСКА. Кроме того, "Зениту" 8 декабря предстоит провести домашний матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против германской "Боруссии" из Дортмунда. "Зенит" уже лишился шансов на выход в плей-офф еврокубков.

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит17105237-1335
2Спартак17105232-1735
3ЦСКА16102428-1232
4Ростов1692522-1629
5Локомотив1784519-1728
6Динамо1683522-1627
7Ахмат1674519-1825
8Краснодар1773729-1924
9Сочи1666423-2224
10Рубин1773723-2524
11Урал1747613-2019
12Химки1653818-2618
13Арсенал1635817-2714
14Тамбов17331112-2712
15Уфа16241013-2910
16Ротор1715117-308

 

Теги
Российский футбол
Женский ЧЕ-2020 по гандболу
Гандболистки сборной России вышли в основной раунд чемпионата Европы
В субботу россиянки одержали вторую победу на предварительном этапе
Читать полностью