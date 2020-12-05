"Зенит" разгромил "Урал" в матче РПЛ, забив четыре гола в первом тайме

ТАСС, 5 декабря. Санкт-петербургский "Зенит" одержал победу над екатеринбургским "Уралом" со счетом 5:1 в домашнем матче 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Четыре гола из пяти футболисты "Зенита" забили в первом тайме. Дважды отличился признанный лучшим игроком матча Сердар Азмун (17-я, 22-я минуты), также голами отметились Артем Дзюба (30, с пенальти) и Дуглас Сантос (44). Во второй половине встречи Азмун оформил хет-трик, реализовав пенальти на 77-й минуте, а через пять минут после этого свой первый гол в РПЛ забил полузащитник "Урала" Артем Шаболин. Азмун стал единоличным лидером гонки бомбардиров, на его счету девять мячей в текущем сезоне.
"Урал" в российской истории ни разу не побеждал "Зенит". С 1992 года команды провели 21 матч, в 18 сильнее оказывался "Зенит", еще три встречи завершились вничью.
"Зенит" не мог победить в чемпионате России и в Лиге чемпионов на протяжении четырех встреч (две ничьи, два поражения). В предыдущий раз команда из Санкт-Петербурга побеждала 8 ноября в домашнем матче РПЛ с "Краснодаром" (3:1). В третий раз в текущем сезоне "Зенит" забивает в одной игре четыре и более мячей, ранее команда крупно обыгрывала "Тамбов" (4:1) и "Уфу" (6:0).
В турнирной таблице "Зенит" занимает первое место, набрав 35 очков и опережая московский "Спартак" по дополнительным показателям. "Урал" с 19 очками идет 11-м.
В следующем туре "Зенит" 12 декабря примет московское "Динамо", "Урал" в гостях сыграет со столичным ЦСКА. Кроме того, "Зениту" 8 декабря предстоит провести домашний матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против германской "Боруссии" из Дортмунда. "Зенит" уже лишился шансов на выход в плей-офф еврокубков.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|17
|10
|5
|2
|37-13
|35
|2
|Спартак
|17
|10
|5
|2
|32-17
|35
|3
|ЦСКА
|16
|10
|2
|4
|28-12
|32
|4
|Ростов
|16
|9
|2
|5
|22-16
|29
|5
|Локомотив
|17
|8
|4
|5
|19-17
|28
|6
|Динамо
|16
|8
|3
|5
|22-16
|27
|7
|Ахмат
|16
|7
|4
|5
|19-18
|25
|8
|Краснодар
|17
|7
|3
|7
|29-19
|24
|9
|Сочи
|16
|6
|6
|4
|23-22
|24
|10
|Рубин
|17
|7
|3
|7
|23-25
|24
|11
|Урал
|17
|4
|7
|6
|13-20
|19
|12
|Химки
|16
|5
|3
|8
|18-26
|18
|13
|Арсенал
|16
|3
|5
|8
|17-27
|14
|14
|Тамбов
|17
|3
|3
|11
|12-27
|12
|15
|Уфа
|16
|2
|4
|10
|13-29
|10
|16
|Ротор
|17
|1
|5
|11
|7-30
|8