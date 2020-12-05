Боттас выиграл квалификацию этапа "Формулы-1" в Бахрейне

ТАСС, 5 декабря. Финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас стал победителем квалификации Гран-при Сахира - 16-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Лучший круг финн проехал за 53,377 секунды. Вторым стал его партнер по команде британец Джордж Расселл, заменивший заразившегося коронавирусом соотечественника Льюиса Хэмилтона (отставание 0,026 секунды), третьим - нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" (+0,056).

Россиянин Даниил Квят, представляющий "Альфа Таури", пробился в третий сегмент и стартует в воскресенье с шестой позиции, его партнер по команде француз Пьер Гасли - с девятой.

Гонка пройдет в воскресенье, начало - 20:10 мск.