Гандболистки сборной России вышли в основной раунд чемпионата Европы

ТАСС, 5 декабря. Женская сборная России обыграла команду Чехии со счетом 24:22 во втором матче предварительного раунда чемпионата Европы по гандболу. Турнир проходит в Дании.

Сборная России после двух матчей возглавляет турнирную таблицу группы B, набрав 4 очка. Вторыми идут шведки (2 очка), чешки и испанки не имеют набранных баллов. Встреча сборных Швеции и Испании пройдет позднее в субботу (начало матча в 22:30 мск). Благодаря победе россиянки досрочно обеспечили себе выход в основной раунд, в первом туре они обыграли испанок (31:22).

Следующий матч россиянки проведут 7 декабря против сборной Швеции.

В основной раунд выходят по три сильнейшие команды из четырех групп. Они будут разделены на два секстета. В полуфинал пробьются две лучшие сборные каждого из них.

Все полуфиналисты турнира также получат путевки на мировое первенство 2021 года. Чемпионат Европы завершится 20 декабря.