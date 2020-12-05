"Бавария" сыграла вничью с "Лейпцигом" со счетом 3:3 перед матчем ЛЧ с "Локомотивом"

ТАСС, 5 декабря. Мюнхенская "Бавария" сыграла вничью с "Лейпцигом" со счетом 3:3 в домашнем матче 10-го тура чемпионата Германии по футболу.

В составе "Баварии" забитыми мячами отметились Джамал Мусиала (30-я минута) и Томас Мюллер (34, 75), у гостей отличились Кристофер Нкунку (19), Джастин Клюйверт (36) и Эмиль Форсберг (48).

"Бавария" не знает поражений на протяжении 15 матчей. 27 сентября команда крупно уступила "Хоффенхайму" (1:4), с тех пор "Бавария" одержала 12 побед и три раза сыграла вничью. Беспроигрышная серия "Лейпцига" в чемпионате Германии составляет четыре матча (две победы, две ничьи).

В турнирной таблице "Бавария" и "Лейпциг" занимают первые две строчки, набрав соответственно 23 и 21 очко.

В следующем туре "Бавария" в гостях сыграет с "Унионом", "Лейпциг" примет "Вердер", оба матча пройдут 12 декабря. Кроме того, командам на следующей неделе предстоит провести матчи шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. "Бавария", обеспечившая себе выход в плей-офф турнира, 9 декабря примет московский "Локомотив", "Лейпциг" днем ранее на своем поле встретится с английским "Манчестер Юнайтед".

Результаты других матчей игрового дня:

"Айнтрахт" (Франкфурт-на-Майне) - "Боруссия" (Дортмунд) - 1:1;

"Арминия" - "Майнц" - 2:1;

"Кёльн" - "Вольфсбург" - 2:2;

"Фрайбург" - "Боруссия" (Мёнхенгладбах) - 2:2.