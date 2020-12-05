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Женский ЧЕ-2020 по гандболу

Главный тренер отметил силу духа российских гандболисток на чемпионате Европы

Россиянки одержали две победы на предварительном этапе и вышли в основной раунд турнира

ТАСС, 5 декабря. Российские гандболистки на старте чемпионата Европы демонстрируют силу духа и стремление к победе. Об этом после второй игры на турнире журналистам заявил главный тренер сборной России Амброс Мартин.

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В субботу женская сборная России во втором матче предварительного раунда обыграла команду Чехии со счетом 24:22. Благодаря победе россиянки досрочно обеспечили себе выход в основной раунд чемпионата Европы.

"Мы заработали два очка и вышли в основной раунд, - сказал Мартин. - Никто из нас не думал, что это будут легкие игры, подтверждением чему и стала сегодняшняя встреча. Очень важно, что команда выглядит живой, что она сильна духом и ментально хорошо подготовлена".

Следующий матч россиянки проведут 7 декабря против сборной Швеции, это будет заключительная встреча на предварительном этапе.

"Если кто-то думал перед игрой, что игра с командой Чехии для сборной России будет легкой, то это не так. Это спорт, каждая игра была сложной, таковой будет со сборной Швеции, в которой собрано много опытных игроков. Ожидаю, что в этой встрече мы будем играть спокойнее, чем сегодня, мы должны будем больше наслаждаться игрой", - отметил испанский специалист.

В основной раунд выходят по три сильнейшие команды из четырех групп. Они будут разделены на два секстета. В полуфинал пробьются две лучшие сборные каждого из них. Турнир завершится 20 декабря. Сборная России ни разу не побеждала на чемпионате Европы.

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Женский ЧЕ-2020 по гандболу
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