Тремя матчами в воскресенье продолжится 17-й тур чемпионата России по футболу

ТАСС, 6 декабря. Тремя играми в воскресенье продолжится программа 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
После субботних крупных побед "Спартака" над "Тамбовом" (5:1) и "Зенита" над "Уралом" (5:1) ЦСКА для сохранения троевластия в турнирной таблице необходимо в воскресенье обыгрывать "Химки". Встреча пройдет на "ВЭБ-Арене" и начнется в 19:00 мск. Подмосковная команда под руководством Игоря Черевченко одержала три победы подряд в чемпионате России и выбралась из зоны вылета. "Химки" набрали 18 очков и занимают 12-е место в таблице.
В августе ЦСКА и "Химки" открывали сезон РПЛ в Подмосковье, тогда армейцы одержали уверенную победу со счетом 2:0. Сейчас соперники подходят к личной встрече как лучшие команды лиги последних двух месяцев. Благодаря этому главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко был признан лучшим тренером октября, а Черевченко выиграл аналогичную награду в ноябре.
В октябре красно-синие выдали серию из пяти побед подряд и возглавили турнирную таблицу. В последних двух играх чемпионата ЦСКА не может одержать победы, сыграв вничью с "Сочи" (1:1) и уступив "Рубину" (0:1). Неудачно на этом отрезке армейцы выступили и в Лиге Европы, набрав только одно очко в домашних играх с нидерландским "Фейенордом" и австрийским "Вольфсбергом".
ЦСКА в предстоящем матче из-за травм не смогут помочь защитники Кирилл Набабкин, Бруно Фукс и Вадим Карпов. У "Химок" из-за дисквалификации встречу пропустит нападающий Владимир Дядюн.
Парфенов против Шварца
Московское "Динамо" после разгрома в прошлом туре в Ростове-на-Дону (1:4) на своем поле сыграет с тульским "Арсеналом", встреча начнется в 16:30 мск. Поражение от "Ростова" стало первым для бело-голубых под руководством Сандро Шварца. Немецкий специалист начал свою карьеру в РПЛ с трех побед и ничьей в игре со "Спартаком" (1:1). Динамовцы перед началом 17-го тура занимали пятое место, но благодаря победе над "Рубином" (3:1) в субботу их обошел "Локомотив".
"Арсенал" с 14 очками располагается на 13-й строчке. Туляки не могут победить в премьер-лиге на протяжении пяти туров, но в прошлом матче сыграли вничью с "Зенитом" (0:0). "Динамо" не может выиграть у "Арсенала" пять матчей подряд, последнюю победу бело-голубые одержали 31 марта 2018 года на "Арене-Химки" под руководством Дмитрий Хохлова со счетом 2:1. Единственный мяч в составе гостей тогда забил Артем Дзюба, а возглавлял команду Миодраг Божович.
Под руководством Дмитрия Парфенова, сменившего на посту Сергея Подпалого, "Арсенал" дважды сыграл вничью и один раз проиграл. Парфенов в своей игровой карьере провел шесть матчей в составе "Динамо" в 2006 году. Бело-голубые в них не одержали ни одной победы (четыре ничьи и два поражения). В матче первого круга "Арсенал" одержал домашнюю победу со счетом 2:0 благодаря дублю Даниила Лесового, который в летнее трансферное окно перебрался в "Динамо" и впервые выйдет на поле в игре против своей бывшей команды.
В предстоящем матче "Арсеналу" не помогут защитники Кирилл Комбаров и Максим Беляев, под вопросом участие в игре полузащитника Эванса Кангвы, а также бывшего форварда "Динамо" Евгения Луценко. У "Динамо" из-за повреждения вряд ли сможет появиться на поле защитник Дмитрий Скопинцев.
В еще одном матче игрового дня "Ростов" примет "Уфу", встреча начнется в 14:00 мск. "Уфа" в прошлом туре одержала первую победу под руководством Рашида Рахимова и ушла с последнего места в турнирной таблице. Ростовчане на протяжении четырех матчей не могли переиграть уфимцев, но прервали эту серию в первом круге, выиграв на выезде со счетом 1:0. Единственный мяч в той встрече забил Кенто Хасимото. В предстоящем матче японец не поможет своей команде из-за травмы.
17-й тур завершится в понедельник матчем между "Сочи" и "Ахматом". "Сочи" в нынешнем сезоне не потерпел ни одного поражения на своем поле, а "Ахмат" не знает неудач пять игр подряд. Главный тренер хозяев Владимир Федотов будет вынужден наблюдать за игрой с трибуны из-за дисквалификации.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|17
|10
|5
|2
|37-13
|35
|2
|Спартак
|17
|10
|5
|2
|32-17
|35
|3
|ЦСКА
|16
|10
|2
|4
|28-12
|32
|4
|Ростов
|16
|9
|2
|5
|22-16
|29
|5
|Локомотив
|17
|8
|4
|5
|19-17
|28
|6
|Динамо
|16
|8
|3
|5
|22-16
|27
|7
|Ахмат
|16
|7
|4
|5
|19-18
|25
|8
|Краснодар
|17
|7
|3
|7
|29-19
|24
|9
|Сочи
|16
|6
|6
|4
|23-22
|24
|10
|Рубин
|17
|7
|3
|7
|23-25
|24
|11
|Урал
|17
|4
|7
|6
|13-20
|19
|12
|Химки
|16
|5
|3
|8
|18-26
|18
|13
|Арсенал
|16
|3
|5
|8
|17-27
|14
|14
|Тамбов
|17
|3
|3
|11
|12-27
|12
|15
|Уфа
|16
|2
|4
|10
|13-29
|10
|16
|Ротор
|17
|1
|5
|11
|7-30
|8