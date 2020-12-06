Тремя матчами в воскресенье продолжится 17-й тур чемпионата России по футболу

ТАСС, 6 декабря. Тремя играми в воскресенье продолжится программа 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). После субботних крупных побед "Спартака" над "Тамбовом" (5:1) и "Зенита" над "Уралом" (5:1) ЦСКА для сохранения троевластия в турнирной таблице необходимо в воскресенье обыгрывать "Химки". Встреча пройдет на "ВЭБ-Арене" и начнется в 19:00 мск. Подмосковная команда под руководством Игоря Черевченко одержала три победы подряд в чемпионате России и выбралась из зоны вылета. "Химки" набрали 18 очков и занимают 12-е место в таблице.

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В августе ЦСКА и "Химки" открывали сезон РПЛ в Подмосковье, тогда армейцы одержали уверенную победу со счетом 2:0. Сейчас соперники подходят к личной встрече как лучшие команды лиги последних двух месяцев. Благодаря этому главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко был признан лучшим тренером октября, а Черевченко выиграл аналогичную награду в ноябре. В октябре красно-синие выдали серию из пяти побед подряд и возглавили турнирную таблицу. В последних двух играх чемпионата ЦСКА не может одержать победы, сыграв вничью с "Сочи" (1:1) и уступив "Рубину" (0:1). Неудачно на этом отрезке армейцы выступили и в Лиге Европы, набрав только одно очко в домашних играх с нидерландским "Фейенордом" и австрийским "Вольфсбергом". ЦСКА в предстоящем матче из-за травм не смогут помочь защитники Кирилл Набабкин, Бруно Фукс и Вадим Карпов. У "Химок" из-за дисквалификации встречу пропустит нападающий Владимир Дядюн. Парфенов против Шварца Московское "Динамо" после разгрома в прошлом туре в Ростове-на-Дону (1:4) на своем поле сыграет с тульским "Арсеналом", встреча начнется в 16:30 мск. Поражение от "Ростова" стало первым для бело-голубых под руководством Сандро Шварца. Немецкий специалист начал свою карьеру в РПЛ с трех побед и ничьей в игре со "Спартаком" (1:1). Динамовцы перед началом 17-го тура занимали пятое место, но благодаря победе над "Рубином" (3:1) в субботу их обошел "Локомотив".

"Арсенал" с 14 очками располагается на 13-й строчке. Туляки не могут победить в премьер-лиге на протяжении пяти туров, но в прошлом матче сыграли вничью с "Зенитом" (0:0). "Динамо" не может выиграть у "Арсенала" пять матчей подряд, последнюю победу бело-голубые одержали 31 марта 2018 года на "Арене-Химки" под руководством Дмитрий Хохлова со счетом 2:1. Единственный мяч в составе гостей тогда забил Артем Дзюба, а возглавлял команду Миодраг Божович. Под руководством Дмитрия Парфенова, сменившего на посту Сергея Подпалого, "Арсенал" дважды сыграл вничью и один раз проиграл. Парфенов в своей игровой карьере провел шесть матчей в составе "Динамо" в 2006 году. Бело-голубые в них не одержали ни одной победы (четыре ничьи и два поражения). В матче первого круга "Арсенал" одержал домашнюю победу со счетом 2:0 благодаря дублю Даниила Лесового, который в летнее трансферное окно перебрался в "Динамо" и впервые выйдет на поле в игре против своей бывшей команды. В предстоящем матче "Арсеналу" не помогут защитники Кирилл Комбаров и Максим Беляев, под вопросом участие в игре полузащитника Эванса Кангвы, а также бывшего форварда "Динамо" Евгения Луценко. У "Динамо" из-за повреждения вряд ли сможет появиться на поле защитник Дмитрий Скопинцев. В еще одном матче игрового дня "Ростов" примет "Уфу", встреча начнется в 14:00 мск. "Уфа" в прошлом туре одержала первую победу под руководством Рашида Рахимова и ушла с последнего места в турнирной таблице. Ростовчане на протяжении четырех матчей не могли переиграть уфимцев, но прервали эту серию в первом круге, выиграв на выезде со счетом 1:0. Единственный мяч в той встрече забил Кенто Хасимото. В предстоящем матче японец не поможет своей команде из-за травмы. 17-й тур завершится в понедельник матчем между "Сочи" и "Ахматом". "Сочи" в нынешнем сезоне не потерпел ни одного поражения на своем поле, а "Ахмат" не знает неудач пять игр подряд. Главный тренер хозяев Владимир Федотов будет вынужден наблюдать за игрой с трибуны из-за дисквалификации.