Российский футбольный союз окажет помощь семье Виктора Понедельника

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) окажет помощь семье чемпиона Европы Виктора Понедельника, который скончался в субботу. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета ветеранов футбола Александр Мирзоян.

"РФС, естественно, не останется в стороне и поможет семье", - сказал Мирзоян.

Понедельник является победителем первого чемпионата Европы, который прошел в 1960 году. Он был последним из остававшихся в живых чемпионов того турнира.

На протяжении карьеры Понедельник выступал за ростовские "Ростсельмаш" и СКА. Также в составе сборной он стал серебряным призером чемпионата Европы 1964 года. Всего за национальную команду он провел 29 матчей, в которых забил 20 голов.