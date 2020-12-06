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Умер Виктор Понедельник

Российский футбольный союз окажет помощь семье Виктора Понедельника

Чемпион Европы 1960 года умер 5 декабря на 84-м году жизни
Виктор Понедельник Валерий Матыцин/ТАСС
Описание
Виктор Понедельник
© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) окажет помощь семье чемпиона Европы Виктора Понедельника, который скончался в субботу. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета ветеранов футбола Александр Мирзоян.

Понедельник скончался 5 декабря на 84-м году жизни.

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"РФС, естественно, не останется в стороне и поможет семье", - сказал Мирзоян.

Понедельник является победителем первого чемпионата Европы, который прошел в 1960 году. Он был последним из остававшихся в живых чемпионов того турнира.

На протяжении карьеры Понедельник выступал за ростовские "Ростсельмаш" и СКА. Также в составе сборной он стал серебряным призером чемпионата Европы 1964 года. Всего за национальную команду он провел 29 матчей, в которых забил 20 голов.

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