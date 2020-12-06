ФК "Ростов" выразил соболезнования в связи со смертью Виктора Понедельника

Бывший нападающий Понедельник скончался на 84-м году жизни.

ТАСС, 6 декабря. Футбольный клуб "Ростов" выразил соболезнования в связи со смертью чемпиона Европы в составе сборной СССР по футболу Виктора Понедельника.

На 84-м году жизни скончался Виктор Понедельник Не стало легенды ростовского футбола, автора победного мяча сборной СССР в финале Чемпионата Европы-1960 Виктора Владимировича Понедельника. Свой путь во взрослом футболе он начал в нашем клубе. pic.twitter.com/mr5KTQB2zh

"Не стало легенды ростовского футбола, автора победного мяча сборной СССР в финале чемпионата Европы - 1960 Виктора Владимировича Понедельника. Свой путь во взрослом футболе он начал в нашем клубе. "Ростов" скорбит об утрате и выражает глубокие соболезнования родным и близким Виктора Понедельника", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Вечная память великому футболисту", - сказано в сообщении пресс-службы московского "Спартака", в составе которого Понедельник провел несколько товарищеских матчей.

Российская премьер-лига также выразила свои соболезнования.