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Умер Виктор Понедельник

Ростовский СКА назвал Понедельника одним из самых выдающихся футболистов в истории клуба

Чемпион Европы 1960 года умер 5 декабря

ТАСС, 6 декабря. Чемпион Европы 1960 года в составе сборной СССР Виктор Понедельник является одним из самых выдающихся футболистов за всю историю СКА из Ростова-на-Дону, говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Понедельник скончался в возрасте 83 лет в субботу. В составе СКА он провел 156 игр и забил 54 мяча.

"Понедельник - один из самых выдающихся футболистов за всю историю нашего клуба. Выражаем соболезнования родным и близким Виктора Владимировича. Вечная память", - говорится в сообщении клуба.

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РоссияПонедельник, Виктор ВладимировичУмер Виктор Понедельник
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