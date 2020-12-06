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Умер Виктор Понедельник

Оставшиеся матчи 17-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Викторе Понедельнике

Чемпион Европы 1960 года умер 5 декабря на 84-м году жизни
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 6 декабря. Оставшиеся матчи 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) начнутся с минуты молчания в память о Викторе Понедельнике, скончавшемся в субботу. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Понедельник умер в возрасте 83 лет.

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"Команды Тинькофф - РПЛ почтят минутой молчания память автора золотого гола в финале чемпионата Европы - 1960 Виктора Понедельника, который скончался 5 декабря", - говорится в сообщении.

Понедельник является победителем первого чемпионата Европы, который прошел в 1960 году. Он был последним из остававшихся в живых чемпионов того турнира.

На протяжении карьеры Понедельник выступал за ростовские "Ростсельмаш" и СКА. Также в составе сборной он стал серебряным призером чемпионата Европы 1964 года. Всего за национальную команду он провел 29 матчей, в которых забил 20 голов.

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