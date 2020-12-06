"Барселона" уступила "Кадису" впервые за 29 лет в матче чемпионата Испании по футболу

ТАСС, 6 декабря. "Барселона" уступила "Кадису" в гостевом матче 12-го тура чемпионата Испании по футболу со счетом 1:2. Встреча прошла в Кадисе на стадионе "Рамон де Карранса".

В составе хозяев голами отметились Альваро Хименес (9-я минута) и Альваро Негредо (63). На 57-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник "Кадиса" Педро Алькала (57), вышедший в первом тайме на замену вместо получившего травму Маркоса Мауро.

Всего команды провели 25 очных встреч, "Кадис" выиграл в третий раз. В предыдущий раз "Кадис" обыграл "Барселону" 12 мая 1991 года (4:0).

После 12 игр "Кадис" занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 18 очков. "Барселона" с 14 очками в 10 матчах идет седьмой. В следующем туре "Кадис" 14 декабря на выезде встретится с "Сельтой", "Барселона" днем ранее проведет домашний матч против "Леванте".