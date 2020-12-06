"Спартак" не обратил внимания на бойкот. Красно-белые разгромили "Тамбов" в 17-м туре РПЛ

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Московский "Спартак" впервые с 2013 года обыграл соперника в матче чемпионата России по футболу, забив больше четырех мячей. Оппонент команды Доменико Тедеско "Тамбов" играл без ряда футболистов, отказавшихся выходить на поле из-за долгов по зарплате. Игра 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Спартаком" и "Тамбовом" (5:1) оказалась центральной в субботу в основном из-за последних новостей именно вокруг тамбовской команды. "Тамбов" спонсируется областью, от которой, по словам спортивного директора Павла Худякова, клуб не получал деньги с июня. По последней информации, поступавшей в середине ноября, общая задолженность составляет порядка 360 млн рублей, из которых 140 млн - долги по зарплате и премиальным.

Футболисты "Тамбова" не хотели выходить на поле еще на матч 15-го тура с "Краснодаром", однако Худякову удалось уговорить игроков не бастовать. Тогда команда в целом успешно билась с южанами, уступив с минимальным счетом (0:1). Спортивный директор отговорил игроков от бойкота и на матч следующего тура с "Уфой" (0:4). И в Уфе, и в Москве команда Сергея Первушина неплохо держалась первый тайм, но дальше соперник начинал реализовывать свои моменты, а "Тамбову" ответить не хватало сил. До игры в Москве Худяков говорил ТАСС о том, что ее бойкотируют семь-восемь игроков. В итоге же в заявке на матч были все основные игроки, кроме удаленного во встрече с "Уфой" защитника Алексея Грицаенко, однако на скамейке запасных всю игру просидели ключевой полузащитник команды Валерий Чуперка и один из основных нападающих Михаил Костюков. "Это было их принципиальное решение, мы не стали их дергать. Для этого (привлечения внимания к ситуации - прим. ТАСС) и делалось, мы разговаривали, предупреждали", - сказал в эфире телеканала "Матч Премьер" после игры Первушин. Дубль в этой встрече сделал шведский форвард Джордан Ларссон, который в последний раз забивал 24 октября в Краснодаре. Красно-белые давно не забивали больше четырех мячей в премьер-лиге - в последний раз им это удалось сделать в самом начале декабря 2013 года в игре с "Волгой" (6:1). Выступление Прядкина Будет ли продолжаться бойкот футболистов "Тамбова" в оставшихся двух матчах уходящего года с "Рубином" и "Уралом", пока неизвестно. Пока же высказался президент РПЛ Сергей Прядкин. "Руководители клуба не имели права доводить ситуацию до бойкота матча против "Спартака" со стороны некоторых игроков и подвергать угрозе целостность соревнования, - сказал Прядкин. - Футбольный клуб "Тамбов" должен осознавать ответственность перед болельщиками и другими командами РПЛ".

Вместе с тем Прядкин покритиковал и действия футболистов. "Игроки, прибегающие к бойкоту, должны понимать, что от их действий в первую очередь страдают любители футбола, удару подвергается спортивный принцип. Есть цивилизованные механизмы, чтобы требовать выплаты заработной платы, например, обращение в палату по разрешению споров. Лига со своей стороны всегда выполняла перед "Тамбовом" все финансовые обязательства и шла навстречу, понимая сложности, с которыми столкнулся клуб", - добавил он. "За все это время (три недели после появления информации о возможном бойкоте частью игроков "Тамбова" матча против "Спартака" - прим. ТАСС) никто из руководителей нашего региона с нами не связался. Сергей Геннадьевич [Прядкин] старается и помогает, но здесь все зависит не от него", - отметил Худяков в беседе с ТАСС. Несмотря на критику действий игроков "Тамбова", заявление президента РПЛ не направлено против них, считает генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов. "Прядкин говорит не о неправомерности бойкота, а о том, что до этого не надо было доводить, к игрокам в меньшей степени предъявляет претензии. Есть цивилизованный способ, обращение в палату по разрешению споров, но здесь ситуация доведена до отчаяния, и иногда, чтобы привлечь внимание, к сожалению, приходится прибегать к таким способам. Целостность соревнования может быть нарушена, если клуб снимется с чемпионата, сейчас надо думать об этом", - сказал он. Один Игнатьев забивал, другой подвел команду Благодаря победе над "Тамбовом" "Спартак" временно стал единоличным лидером чемпионата, однако "Зенит" догнал красно-белых после разгромной победы над "Уралом" (5:1) и при равенстве очков обошел их за счет результативной ничьей в Москве. Хет-трик на счету Сердара Азмуна, а в воротах впервые в сезоне появился Андрей Лунев, который в последний раз выходил на поле в официальных матчах команды с "Ахматом" в предыдущем сезоне в Грозном. В запасе начали игру полузащитники сборной России Александр Ерохин и Далер Кузяев.

"Во-первых, мы должны давать ему [Луневу] практику, чтобы он набирал форму. К Мише Кержакову абсолютно нет никаких претензий, единственное, что меня беспокоило, - небольшое выгорание, которое, наверное, есть, потому что он играет очень и очень много. Это единственный футболист, который играет без замен. Естественно, в какой-то момент нужно дать ему небольшую передышку", - рассказал после игры главный тренер "Зенита" Сергей Семак. В еще одном матче субботы дубли Ари и Виктора Классона позволили "Краснодару" разгромить "Ротор" со счетом 5:0, причем южане три мяча забили еще в первом тайме. Еще один участник еврокубков, "Локомотив", одержал волевую победу над "Рубином" (3:1). У железнодорожников дубль сделал Владислав Игнатьев, забивший первый и третий голы своей команды. Форвард "Рубина" Иван Игнатьев в начале второго тайма получил вторую желтую карточку, причем главный тренер казанцев Леонид Слуцкий признался, что призывал его после получения первого предупреждения играть аккуратно. В воскресных матчах 17-го тура, которые начнутся с минуты молчания в память о скончавшемся обладателе Кубка Европы 1960 года Викторе Понедельнике, догнать "Зенит" и "Спартак" может ЦСКА в случае домашней победы над "Химками".