НОК США считает, что "акт Родченкова" поможет искоренить жульничество в спорте

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. /ТАСС/. Национальный олимпийский комитет США считает, что так называемый акт Родченкова, предусматривающий уголовное преследование за случаи допингового сговора на соревнованиях с американским участием, поможет искоренить жульничество в международном спорте. Соответствующее мнение изложено в заявлении главы НОК США Сары Хиршланд, которое она опубликовала в субботу в своем Twitter .

"Принятие "акта Родченкова" является наглядным примером продолжающейся борьбы с жульничеством в мировом спорте, - написала она. - Наличие честной и эффективной международной антидопинговой программы жизненно необходимо для соблюдения прав чистых спортсменов и сохранения конкуренции". "Мы поддерживаем Конгресс США в его стремлении искоренить несправедливость, а также выражаем приверженность продолжающемуся развитию международных инструментов и инициатив, необходимых для того, чтобы искоренить мошенничество, вычислить нарушителей и помочь в деле поддержания целостности мирового спорта", - заявила Хиршланд.

"Акт Родченкова", названный именем главного информатора WADA Григория Родченкова в деле о допинге в российском спорте, будет распространяться на все соревнования, проводимые в соответствии с правилами WADA, и предусматривает возможность преследования со стороны США любого человека в мире, если он вовлечен в допинговый сговор на соревнованиях с американским участием. При этом закон не коснется североамериканских профессиональных лиг, которые не следуют кодексу WADA. Нарушителям грозит штраф в размере до $1 млн и лишение свободы на срок до 10 лет. Преследование отдельных спортсменов, уличенных в применении допинга, законом не предусматривается.

Как заявила 19 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, данный документ станет механизмом борьбы с неугодными Вашингтону достижениями в мировом спорте. По ее словам, не вызывает сомнений, что при принятии решений о применении "акта Родченкова" американцы будут руководствоваться преимущественно политическими мотивами.