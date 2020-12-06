Бой Евлоева на турнире UFC в Лас-Вегасе отменен из-за коронавируса у россиянина

ТАСС, 6 декабря. Тест на коронавирус российского бойца смешанного стиля (ММА) Мовсара Евлоева перед поединком против американца Нейта Ландвера на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) дал положительный результат. Об этом сообщается в Instagram команды Евлоева.
Турнир пройдет в ночь на 6 декабря в Лас-Вегасе.
"Мовсар чувствует себя очень хорошо, но UFC с положительным тестом на COVID-19 не допускают до боя. Бой перенесут на один из ближайших турниров", - говорится в сообщении.
В активе 26-летнего Евлоева 13 побед и ни одного поражения в ММА. В послужном списке 32-летнего Ландвера - 14 побед, 3 поражения.