Бой Евлоева на турнире UFC в Лас-Вегасе отменен из-за коронавируса у россиянина

ТАСС, 6 декабря. Тест на коронавирус российского бойца смешанного стиля (ММА) Мовсара Евлоева перед поединком против американца Нейта Ландвера на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) дал положительный результат. Об этом сообщается в Instagram команды Евлоева.

Турнир пройдет в ночь на 6 декабря в Лас-Вегасе.