СМИ: Балотелли близок к подписанию контракта с "Монцой", которой владеет Берлускони

В понедельник 30-летний форвард пройдет медицинское обследование, по итогам которого будет принято решение о заключении соглашения.

ТАСС, 6 декабря. Нападающий Марио Балотелли близок к подписанию контракта с клубом второго дивизиона чемпионата Италии по футболу "Монца", владельцем которого является бывший президент "Милана" Сильвио Берлускони. Об этом сообщает Sky Sport Italia .

Президент "Брешии": контракт с Балотелли стал ошибкой для клуба

В настоящее время Балотелли является свободным агентом, в прошлом сезоне он выступал за "Брешию" в Серии А.

В течение карьеры Балотелли также выступал за итальянские "Интер" и "Милан", английские "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", французские "Ниццу" и "Марсель".

В составе "Интера" нападающий стал трехкратным чемпионом Италии (2008, 2009, 2010), обладателем Кубка (2010) и Суперкубка Италии (2009), а также победителем Лиги чемпионов (2010). Вместе с "Манчестер Сити" он выиграл чемпионат Англии (2012) и Кубок Англии (2011). За сборную Италии Балотелли провел 36 матчей, в которых забил 14 мячей. Он является серебряным призером чемпионата Европы 2012 года.