Ксения Шойгу собирается привлечь в Федерацию триатлона России 40 млн рублей

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу планирует привлечь в организацию 40 млн рублей. Об этом она заявила в интервью ТАСС.

"На первом этапе хотим привлечь порядка 40 млн рублей, - сказала Шойгу. - Это наш план-минимум, меньше мы собрать не можем. Но бюджет находится в состоянии верстки, его еще не приняли".

Ксения Шойгу была избрана президентом федерации 5 декабря. На этом посту она сменила Петра Иванова, который в конце ноября стал президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).