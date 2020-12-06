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Летние олимпийские виды спорта

Ксения Шойгу собирается привлечь в Федерацию триатлона России 40 млн рублей

По словам главы организации, бюджет находится в стадии верстки, его еще не приняли
Глава Федерации триатлона России Ксения Шойгу Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Глава Федерации триатлона России Ксения Шойгу
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу планирует привлечь в организацию 40 млн рублей. Об этом она заявила в интервью ТАСС.

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"На первом этапе хотим привлечь порядка 40 млн рублей, - сказала Шойгу. - Это наш план-минимум, меньше мы собрать не можем. Но бюджет находится в состоянии верстки, его еще не приняли".

Ксения Шойгу была избрана президентом федерации 5 декабря. На этом посту она сменила Петра Иванова, который в конце ноября стал президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

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