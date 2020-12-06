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Летние олимпийские виды спорта

Ксения Шойгу не планирует привлекать иностранцев к работе со сборной России по триатлону

Новый президент федерации уверена, что при последовательном подходе российские спортсмены смогут добиваться высоких результатов
Глава Федерации триатлона России Ксения Шойгу Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Глава Федерации триатлона России Ксения Шойгу
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Президент Федерации триатлона России (ФТР) Ксения Шойгу не планирует привлекать в национальную команду иностранных специалистов. Об этом Шойгу заявила в интервью ТАСС.

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"Я пока не рассматриваю иностранцев, потому что у меня есть ощущение, что тут дело в системности и понимании самого тренировочного процесса, - сказала Шойгу. - Если мы будем последовательны, то положительные результаты не заставят себя долго ждать. Я пока не вижу больших звезд в тренировочном процессе за рубежом. Да и не очень мне хотелось бы, чтобы мы брали иностранцев".

"Нам нужно растить свои тренерскую и судейскую школы. Мы будем разрабатывать свой курс по подготовке тренеров", - добавила глава ФТР.

Ксения Шойгу была избрана президентом ФТР 5 декабря. Выборы прошли на безальтернативной основе. Шойгу сменила на этом посту Петра Иванова, который в конце ноября стал президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

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