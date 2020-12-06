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Летние олимпийские виды спорта

Ксения Шойгу: продолжу участвовать в любительских соревнованиях по триатлону

5 декабря ее избрали президентом Федерации триатлона России
Глава Федерации триатлона России Ксения Шойгу Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Глава Федерации триатлона России Ксения Шойгу
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Президент Федерации триатлона России (ФТР) Ксения Шойгу планирует продолжить участвовать в любительских соревнованиях. Об этом Шойгу рассказала в интервью ТАСС.

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"Я прошла половину Ironman, правда закончила ее со второго раза, - сказала Шойгу. - В Сочи был великолепный старт, я полюбила эту локацию и обязательно вернусь туда. И конечно, я побегу две "половинки", в том числе выступлю на соревнованиях в Санкт-Петербурге. Я буду улучшать себя как любитель".

"Мне кажется, что если ты не занимаешься триатлоном, то, наверное, не имеешь права руководить федерацией. Быть так называемым играющим тренером - это важно. Ты не можешь говорить о чем-то, не зная предмет", - добавила глава ФТР.

Ксения Шойгу была избрана президентом ФТР 5 декабря. Выборы прошли на безальтернативной основе. Шойгу сменила на этом посту Петра Иванова, который в конце ноября стал президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

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