Ксения Шойгу: продолжу участвовать в любительских соревнованиях по триатлону

"Я прошла половину Ironman, правда закончила ее со второго раза, - сказала Шойгу. - В Сочи был великолепный старт, я полюбила эту локацию и обязательно вернусь туда. И конечно, я побегу две "половинки", в том числе выступлю на соревнованиях в Санкт-Петербурге. Я буду улучшать себя как любитель".

"Мне кажется, что если ты не занимаешься триатлоном, то, наверное, не имеешь права руководить федерацией. Быть так называемым играющим тренером - это важно. Ты не можешь говорить о чем-то, не зная предмет", - добавила глава ФТР.

Ксения Шойгу была избрана президентом ФТР 5 декабря. Выборы прошли на безальтернативной основе. Шойгу сменила на этом посту Петра Иванова, который в конце ноября стал президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).