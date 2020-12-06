Ксения Шойгу заявила, что надеется найти инвесторов для строительства триатлонного центра

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Перед Федерацией триатлона России стоит задача строительства в стране триатлонного центра. Об этом в интервью ТАСС рассказала президент организации Ксения Шойгу.

"Мы сейчас пытаемся понять, какие для этого существуют государственные возможности, - сказала Шойгу. - Программы, национальные проекты для олимпийских видов спорта. Надеюсь, мы сможем найти спонсоров и инвесторов для строительства триатлонного центра. У нас стоит такая задача".

"Но я здесь рассматриваю также страны СНГ и сотрудничество с ними", - добавила глава организации.

Ксения Шойгу была избрана президентом Федерации триатлона России 5 декабря на безальтернативной основе.