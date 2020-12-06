"По грохоту трибун догадываюсь — гол". О главном матче в карьере Виктора Понедельника

В субботу в возрасте 83 лет скончался автор победного гола в финальном матче первого в истории чемпионата Европы по футболу Виктор Понедельник. Он был последним из остававшихся в живых победителей того турнира. В память о выдающемся футболисте вспоминаем одну из самых главных побед в истории отечественного футбола.

На эту тему Ушел последним. Умер автор чемпионского гола Евро-1960 Виктор Понедельник

Для сборной СССР матч против команды Югославии был особенным не только из-за статуса. Реваншистских настроений добавляла история встреч на Олимпийских играх в 1952 и 1956 годах. Игры складывались непросто — в Финляндии первая игра завершилась со счетом 5:5, а в переигровке югославы были сильнее — 3:1. Четыре года спустя советская сборная на пути к золоту Игр обыграла соперников со счетом 1:0. "Все эти игры проходили в чрезвычайно напряженной борьбе. Шекуларац, Костич, Видинич, Галич, Юсуфи — мастера мирового класса, а у нас наряду с опытными игроками полсостава имеет всего один-два года стажа игры в сборной. Было отчего задуматься…" — вспоминал Понедельник в своей книге "Исповедь центрального нападающего". В день финала в Париже шел сильный дождь, что негативно сказалось на качестве газона на стадионе "Парк де Пренс". Цена ошибки была высока, а память о том, что после поражения от югославов на Олимпиаде ЦДСА, на базе которого была создана сборная, расформировали, была свежа. Советские футболисты играли скованно и перед самым перерывом пропустили после удара Милана Галича.

На эту тему Биография Виктора Понедельника

В перерыве начальник сборной СССР Андрей Старостин организовал игрокам психологическую встряску, которая пошла на пользу команде. В своей книге "Флагман футбола" он так описывал происходившее в раздевалке: "Не знаю, как поступил бы на моем месте врач-психолог, но я не сдержал эмоций, вспыхнул и с присущей мне в молодые годы яростной требовательностью обратился к коллективу. Я чувствовал необходимость в психологическом кнуте, надо было встряхнуть застывшие души. Задеть самолюбие игроков, разбудить спортивную злость. В данный момент гневное слово было нужным средством. "Как вы сидите, — кричал я, — на вас смотреть противно!.. Каторжные работы отбывают веселее! Лева, Игорь, Валентин, Виктор, встряхнитесь, вы же не хуже их!!!" — взывал я к опустившим головы футболистам в той же раздевалке, в которой мне двадцать четыре года назад после поражения от "Рэсинга" довелось уже пережить горькие минуты". Разговор на повышенных тонах пошел сборной СССР на пользу, и уже через четыре минуты после начала второго тайма Слава Метревели первым оказался на добивании после дальнего удара Валентина Бубукина — 1:1. После этого советские футболисты могли довести дело до победы в основное время, но не сумели воспользоваться созданными моментами.

Тот самый чемпионский гол Виктора Понедельника в ворота сборной Югославии... pic.twitter.com/nB9vxKQAaA — УЕФА (@UEFAcom_ru) December 5, 2020