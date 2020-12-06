Футболист "Краснодара" Кабелла: французский чемпионат сильнее российского

ТАСС, 6 декабря. Уровень чемпионата Франции по футболу значительно выше Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение высказал полузащитник "Краснодара" Реми Кабелла, комментарий которого приводит "Газета.Ru" со ссылкой на портал Get French Football News.

"Российская лига очень оборонительная: команды технически слабее и поэтому играют больше в обороне, - сказал Кабелла. - Он чуть сложнее физически. Думаю, чемпионат Франции намного сильнее, но тут также есть хорошие команды. Такова реальность, но во Франции ты стараешься играть больше".

Кабелла выступает за "Краснодар" с лета 2019 года, за это время он сыграл за клуб 28 матчей, забил девять мячей и отдал три результативные передачи. Также 30-летний полузащитник представлял французские "Монпелье", "Арль-Авиньон", "Марсель", "Сент-Этьен" и английский "Ньюкасл". В составе сборной Франции Кабелла провел четыре встречи.