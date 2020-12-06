Велогонщик из Сан-Марино умер в возрасте 21 года от последствий коронавируса

ТАСС, 6 декабря. Велогонщик из Сан-Марино Майкл Антонелли скончался в возрасте 21 года. Об этом сообщает пресс-служба команды Mastromarco Sensi Nibali, за которую выступал спортсмен.

Антонелли был госпитализирован 30 ноября после того, как тесты на коронавирус спортсмена и его семьи дали положительный результат. Мать и брат велогонщика были помещены на карантин дома.

В августе 2018 года Антонелли попал в аварию на гонке для юниоров "Флоренция - Виареджо" и получил тяжелые травмы, упав в овраг вместе с другими участниками. Восстановление от повреждений было долгим, в связи с чем его организм значительно ослаб.