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Пандемия COVID-19

Велогонщик из Сан-Марино умер в возрасте 21 года от последствий коронавируса

Майкл Антонелли в 2018 году попал в серьезную аварию, восстановление от которой получилось длительным

ТАСС, 6 декабря. Велогонщик из Сан-Марино Майкл Антонелли скончался в возрасте 21 года. Об этом сообщает пресс-служба команды Mastromarco Sensi Nibali, за которую выступал спортсмен.

Антонелли был госпитализирован 30 ноября после того, как тесты на коронавирус спортсмена и его семьи дали положительный результат. Мать и брат велогонщика были помещены на карантин дома.

В августе 2018 года Антонелли попал в аварию на гонке для юниоров "Флоренция - Виареджо" и получил тяжелые травмы, упав в овраг вместе с другими участниками. Восстановление от повреждений было долгим, в связи с чем его организм значительно ослаб.

Теги
Пандемия COVID-19
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