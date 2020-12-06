Губернатор Ростовской области выразил соболезнования в связи со смертью Понедельника

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 декабря. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев выразил соболезнования в связи с уходом из жизни чемпиона Европы по футболу 1960 года Виктора Понедельника.

"Ушел из жизни легендарный человек, наш знаменитый земляк Виктор Владимирович Понедельник. Автор чемпионского гола Евро-1960, он был по-настоящему любим всеми поклонниками футбола. Сейчас бы его назвали звездой, но он запомнился мне как скромный человек, всю жизнь посвятивший любимому делу - спорту, не изменив ему, даже оставив карьеру игрока и тренера", - написал Голубев на своей странице в Instagram.

"Горько, что Виктора Владимировича с нами уже нет, но он навсегда останется в нашей памяти и сердце", - добавил он.

Бывший нападающий сборной СССР по футболу, автор победного гола в финале чемпионата Европы по футболу 1960 года Виктор Понедельник скончался на 84-м году жизни. Матчи 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги, запланированные на воскресенье, начнутся с минуты молчания.

На протяжении карьеры Понедельник выступал за ростовские "Ростсельмаш" и СКА.