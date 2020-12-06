Марина Сечина переизбрана на пост президента Федерации конного спорта России

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Президент Федерации конного спорта России (ФКСР) Марина Сечина переизбрана на новый срок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФКСР.

Сечина была единственным кандидатом. Выборы проходили в течение двух дней путем заочного голосования 242 делегатов.

Позднее будут названы состав бюро ФКСР и члены контрольно-ревизионной комиссии.

Сечина стала президентом ФКСР в декабре 2016 года. За это время в России прошли отборочный турнир на Олимпийские игры по конкуру и выездке "Токийский тур", чемпионат Евразии, генеральная ассамблея Международной федерации конного спорта (FEI) и международный семинар судей по выездке. В 2019 году Сечина вошла в совет и комитет солидарности FEI. Сборная России по выездке впервые с 1992 года выступит на Олимпийских играх в командном зачете.