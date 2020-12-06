Футболисты молодежной команды "Ростова" возложили цветы к памятнику Виктора Понедельника

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 декабря. /ТАСС/. Игроки молодежной команды футбольного клуба "Ростов" возложили цветы к памятнику чемпиона Европы 1960 года Виктора Понедельника, которого не стало накануне. Об этом в воскресенье сообщается на официальной странице клуба "Вконтакте".

"Игроки молодежного состава клуба перед тренировкой почтили память Виктора Понедельника. Футболисты возложили цветы к памятнику Понедельника на стадионе "Олимп-2", - говорится в сообщении.

Бывший нападающий сборной СССР по футболу, автор победного гола в финале чемпионата Европы по футболу 1960 года Виктор Понедельник скончался на 84-м году жизни. Матчи 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги, запланированные на воскресенье, начнутся с минуты молчания. На протяжении карьеры Понедельник выступал за ростовские "Ростсельмаш" и СКА.

Соболезнования семье Понедельника выразили губернатор Ростовской области Василий Голубев и власти города.