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Летние неолимпийские виды спорта

Кениец Кибивотт Канди побил мировой рекорд в полумарафоне

Он превзошел достижение соотечественника Джеффри Камворора на соревнованиях в Валенсии
Кибивотт Канди EPA-EFE/Manuel Bruque
Описание
Кибивотт Канди
© EPA-EFE/Manuel Bruque

ТАСС, 6 декабря. Кениец Кибивотт Канди установил новый мировой рекорд в полумарафоне. Достижение бегуну покорилось на соревнованиях в испанской Валенсии.

Он преодолел дистанцию 21,1 км за 57 минут 32 секунды, предыдущий рекорд принадлежал его соотечественнику Джеффри Камворору (58.01). На полумарафоне в Валенсии время Камворора превзошли четыре спортсмена, помимо Канди, это Джейкоб Киплимо из Уганды (57.37) и кенийцы Ронекс Кипруто (57.49) и Александер Мутисо (57.59).

Канди в сентябре был близок к мировому рекорду, пробежав полумарафон в Праге за 58.38. На чемпионате мира по полумарафону, который прошел в октябре в Польше, Канди завоевал серебряную медаль с результатом 58.54.

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