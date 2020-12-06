Колосков: Понедельник был выдающимся футболистом и прекрасным спортивным журналистом

МОСКВА, 6 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Виктор Понедельник был выдающимся футболистом, а после окончания карьеры стал прекрасным журналистом. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

Понедельник умер в субботу в возрасте 83 лет. На протяжении карьеры Понедельник выступал за ростовские "Ростсельмаш" и СКА. В составе сборной СССР в 1960 году он стал победителем первого в истории чемпионата Европы.

"Слова в таких случаях не всегда уместны, но он был выдающимся человеком и спортсменом, - сказал Колосков. - Как футболист Понедельник запомнится не только золотым голом в Париже (в финале чемпионата Европы 1960 года - прим. ТАСС), бомбардирскими качествами и умной игрой. Он был полностью предан своему клубу, отказывал другим командам и играл до конца карьеры за ростовчан".

После завершения карьеры Понедельник до 1969 года тренировал "Ростсельмаш", а затем принял решение стать спортивным журналистом. В 1969-1983 годах он был заведующим отделом футбола газеты "Советский спорт", а с 1984 по 1990 год работал главным редактором еженедельника "Футбол-Хоккей".