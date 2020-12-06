Глава департамента судейства РФС Кашшаи обслужит матч за Суперкубок Мальдив

ТАСС, 6 декабря. Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) венгр Виктор Кашшаи будет работать на матче за Суперкубок Мальдив между клубами "Мазия" и "Иглз". Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Мальдив.

Матч пройдет 8 декабря. Также Кашшаи проведет лекцию для судей страны.

Кашшаи 45 лет, он возглавляет департамент судейства с января 2020 года. С 2003 по 2019 год был арбитром категории Международной федерации футбола (ФИФА). Венгр был главным арбитром финала футбольного турнира Олимпийских игр - 2008, финала Лиги чемпионов - 2011, матча открытия чемпионата Европы - 2016, а также полуфиналов чемпионата мира 2010 года и Лиги чемпионов. Кашшаи в 35 лет стал самым молодым арбитром, судившим финал Лиги чемпионов, в 2011 году признан лучшим арбитром по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.