СКА обратится в администрацию Ростова-на-Дону с просьбой увековечить память Понедельника

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 декабря. /ТАСС/. Футбольный клуб СКА из Ростова-на-Дону обратится в Минобороны РФ и к властям города с инициативами по увековечению памяти чемпиона Европы 1960 года Виктора Понедельника. Об этом сообщил генеральный директор СКА Сергей Городничук, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

Понедельник умер в субботу в возрасте 83 лет. На протяжении карьеры Понедельник выступал за ростовские "Ростсельмаш" и СКА. В составе сборной СССР в 1960 году он стал победителем первого в истории чемпионата Европы.

"Тяжелая утрата для всего отечественного футбола, - сказал гендиректор клуба. - Виктор Владимирович — образец высокого мастерства в сочетании с преданностью игре, невозможно переоценить его вклад в историю нашего клуба и сборной СССР. При этом Понедельник всегда был любимцем публики и остался кумиром своего поколения. Во времена расцвета карьеры его имя было на устах каждого мальчишки, гоняющего мяч во дворе, причем не только в Ростове, но и во всей стране".

"Мы приложим все силы, чтобы увековечить память великого форварда. Фамилия Понедельник должна звучать в городе. Готовим соответствующие запросы в администрацию Ростова-на-Дону и Министерство обороны", - добавил Городничук, напомнив, что имя Понедельника уже носит академия футбола в Ростове-на-Дону.