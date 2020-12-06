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Фигурное катание

Скопцова и Алешин победили на этапе Кубка России в соревнованиях танцевальных дуэтов

Вторыми на московском этапе стали Софья Шевченко и Игорь Еременко, третьими - Софья Карташова и Илья Карпов
Кирилл Алешин и Анастасия Скопцова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Кирилл Алешин и Анастасия Скопцова
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин победили в соревнованиях танцевальных дуэтов на пятом этапе Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Москве.

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В сумме за два проката спортсмены получили 204,98 балла (81,81 - ритм-танец, 123,17 - произвольный). Второе место заняли Софья Шевченко и Игорь Еременко (190,82; 76,39 + 114,43), третье место у Софьи Карташовой и Ильи Карпова (138,76; 55,90 + 82,86).

Позднее в субботу произвольную программу представят спортивные пары, женщины и мужчины.

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