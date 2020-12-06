Скопцова и Алешин победили на этапе Кубка России в соревнованиях танцевальных дуэтов

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин победили в соревнованиях танцевальных дуэтов на пятом этапе Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Москве.
В сумме за два проката спортсмены получили 204,98 балла (81,81 - ритм-танец, 123,17 - произвольный). Второе место заняли Софья Шевченко и Игорь Еременко (190,82; 76,39 + 114,43), третье место у Софьи Карташовой и Ильи Карпова (138,76; 55,90 + 82,86).
Позднее в субботу произвольную программу представят спортивные пары, женщины и мужчины.