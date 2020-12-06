Француз Ожье стал семикратным чемпионом мира по ралли

Перед заключительным этапом сезона в итальянской Монце Ожье занимал второе место в личном зачете, уступая лидеру чемпионата британцу Элфину Эвансу ("Тойота") 14 очков. Однако на ралли Монцы Эванс из-за ошибки финишировал далеко за пределами очковой зоны и смог набрать только 3 очка за третье место на power stage. Ожье же одержал победу и опередил соперника в общем зачете.

Второе место на ралли Монцы занял прошлогодний чемпион мира эстонец Отт Тянак ("Хёндэ"), третье - его партнер по команде испанец Дани Сордо. Из-за пандемии коронавируса календарь завершившегося сезона был сокращен до семи этапов, по итогам которых Ожье набрал 122 очка. Вторым стал Эванс (114), третьим - Тянак (105).

36-летний Ожье стал семикратным чемпионом мира и вторым в истории после финна Юхи Канкунена, кто побеждал в чемпионате на трех разных марках машины. По количеству титулов француз занимает второе место в истории, уступая только соотечественнику Себастьяну Лёбу (9). Ожье выступает в WRC с 2008 года, за это время он провел 156 ралли и одержал 49 побед (второй показатель после Лёба - 78).