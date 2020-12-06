{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Фигурное катание

Фигуристы Мишина и Галлямов победили в соревновании спортивных пар на этапе Кубка России

Второе место заняли Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, третье - Анастасия Балабанова и Алексей Святченко
Анастасия Мишина и Александр Галлямов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Анастасия Мишина и Александр Галлямов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое в соревнованиях спортивных пар на пятом этапе Кубка России по фигурному катанию. Турнир проходит в Москве.

На эту тему
Скопцова и Алешин победили на этапе Кубка России в соревнованиях танцевальных дуэтов

Спортсмены в сумме за два проката получили 232,47 балла (80,13 - за короткую программу, 152,34 - за произвольную). Второе место заняли Ксения Ахантьева и Валерий Колесов (184,58; 62,71 + 121,87), третьими стали Анастасия Балабанова и Алексей Святченко (174,25; 64,60 + 109,65).

Позднее в воскресенье произвольную программу представят женщины и мужчины.

Теги
Фигурное катание
Зимние олимпийские виды спорта
Главный тренер российских саночников остался доволен выступлением команды в Альтенберге
По мнению Сергея Чудинова, "главными соперниками спортсменов сегодня были быстро тающий лед и теплая погода"
Читать полностью