Фигуристы Мишина и Галлямов победили в соревновании спортивных пар на этапе Кубка России

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое в соревнованиях спортивных пар на пятом этапе Кубка России по фигурному катанию. Турнир проходит в Москве.

Скопцова и Алешин победили на этапе Кубка России в соревнованиях танцевальных дуэтов

Спортсмены в сумме за два проката получили 232,47 балла (80,13 - за короткую программу, 152,34 - за произвольную). Второе место заняли Ксения Ахантьева и Валерий Колесов (184,58; 62,71 + 121,87), третьими стали Анастасия Балабанова и Алексей Святченко (174,25; 64,60 + 109,65).

Позднее в воскресенье произвольную программу представят женщины и мужчины.