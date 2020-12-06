Гендиректор ростовской академии: будем воспитывать футболистов на примере Понедельника

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 декабря. /ТАСС/. Академия футбола в Ростове-на-Дону, носящая имя Виктора Понедельника, будет воспитывать новые поколения футболистов на примере чемпиона Европы 1960 года. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор академии Леонид Никонов.

Понедельник умер в субботу в возрасте 83 лет. На протяжении карьеры Понедельник выступал за ростовские "Ростсельмаш" и СКА. В составе сборной СССР в 1960 году он стал победителем первого в истории чемпионата Европы.

"Очень важно, на каких примерах мы воспитываем нашу молодежь. Виктор Понедельник является достойным примером, на котором мы будем воспитывать тех, кто, возможно, станут игроками ведущих российских клубов и национальной сборной, - рассказал Никонов. - Человек жив, пока о нем помнят. Памятник будет напоминать нашим воспитанникам о том, каким должен быть игрок, футболист, добившийся в своей жизни действительно высоких результатов".

Ранее Никонов сообщил, что академия футбола установит памятник Понедельнику. Его созданием займется скульптор Константин Чернявский.

Академия футбола имени Понедельника была создана в Ростове-на-Дону в 2006 году при поддержке бизнесмена и мецената Ивана Саввиди. Сегодня в академии занимаются около 250 воспитанников в возрасте от 4 до 20 лет.