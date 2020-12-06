"Уфа" без Рахимова обыграла "Ростов" в гостевом матче РПЛ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 декабря. /ТАСС/. "Уфа" в гостях победила "Ростов" со счетом 1:0 в матче 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гол забил Комнен Андрич (70-я минута). Лучшим игроком встречи признали полузащитника "Уфы" Владислава Камилова.
Перед стартовым свистком состоялась минута молчания в память о Викторе Понедельнике, ушедшем из жизни в субботу в возрасте 83 лет. На протяжении карьеры Понедельник представлял ростовские "Ростсельмаш" и СКА. Его гол в финале чемпионата Европы 1960 года в ворота сборной Югославии (2:1) принес советской команде единственную в истории победу на европейском первенстве.
Исполняющим обязанности наставника "Уфы" в прошедшем матче был старший тренер Эдуардо Докампо. Испанец присоединился к команде вместе с главным тренером Рашидом Рахимовым в октябре, ранее он работал в "Рубине". Рахимов пропустил встречу из-за недомогания.
"Уфа" одержала вторую победу подряд и с 13 очками поднялась на 14-ю строчку таблицы. "Ростов" имеет в активе 29 очков и занимает четвертое место.
В следующем туре уфимский клуб 12 декабря сыграет в гостях с волгоградским "Ротором". "Ростов" на следующий день встретится на выезде с грозненским "Ахматом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|17
|10
|5
|2
|37-13
|35
|2
|Спартак
|17
|10
|5
|2
|32-17
|35
|3
|ЦСКА
|16
|10
|2
|4
|28-12
|32
|4
|Ростов
|17
|9
|2
|6
|22-17
|29
|5
|Локомотив
|17
|8
|4
|5
|19-17
|28
|6
|Динамо
|16
|8
|3
|5
|22-16
|27
|7
|Ахмат
|16
|7
|4
|5
|19-18
|25
|8
|Краснодар
|17
|7
|3
|7
|29-19
|24
|9
|Сочи
|16
|6
|6
|4
|23-22
|24
|10
|Рубин
|17
|7
|3
|7
|23-25
|24
|11
|Урал
|17
|4
|7
|6
|13-20
|19
|12
|Химки
|16
|5
|3
|8
|18-26
|18
|13
|Арсенал
|16
|3
|5
|8
|17-27
|14
|14
|Уфа
|17
|3
|4
|10
|14-29
|13
|15
|Тамбов
|17
|3
|3
|11
|12-27
|12
|16
|Ротор
|17
|1
|5
|11
|7-30
|8