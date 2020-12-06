"Уфа" без Рахимова обыграла "Ростов" в гостевом матче РПЛ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 декабря. /ТАСС/. "Уфа" в гостях победила "Ростов" со счетом 1:0 в матче 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Гол забил Комнен Андрич (70-я минута). Лучшим игроком встречи признали полузащитника "Уфы" Владислава Камилова.

Перед стартовым свистком состоялась минута молчания в память о Викторе Понедельнике, ушедшем из жизни в субботу в возрасте 83 лет. На протяжении карьеры Понедельник представлял ростовские "Ростсельмаш" и СКА. Его гол в финале чемпионата Европы 1960 года в ворота сборной Югославии (2:1) принес советской команде единственную в истории победу на европейском первенстве.

Исполняющим обязанности наставника "Уфы" в прошедшем матче был старший тренер Эдуардо Докампо. Испанец присоединился к команде вместе с главным тренером Рашидом Рахимовым в октябре, ранее он работал в "Рубине". Рахимов пропустил встречу из-за недомогания.

"Уфа" одержала вторую победу подряд и с 13 очками поднялась на 14-ю строчку таблицы. "Ростов" имеет в активе 29 очков и занимает четвертое место.

В следующем туре уфимский клуб 12 декабря сыграет в гостях с волгоградским "Ротором". "Ростов" на следующий день встретится на выезде с грозненским "Ахматом".