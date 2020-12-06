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Футбол в России

"Уфа" без Рахимова обыграла "Ростов" в гостевом матче РПЛ

Уфимцы одержали вторую победу подряд и покинули зону прямого вылета
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин Артем Гусев/ФК Ростов/ТАСС
Описание
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин
© Артем Гусев/ФК Ростов/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 декабря. /ТАСС/. "Уфа" в гостях победила "Ростов" со счетом 1:0 в матче 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Гол забил Комнен Андрич (70-я минута). Лучшим игроком встречи признали полузащитника "Уфы" Владислава Камилова.

Перед стартовым свистком состоялась минута молчания в память о Викторе Понедельнике, ушедшем из жизни в субботу в возрасте 83 лет. На протяжении карьеры Понедельник представлял ростовские "Ростсельмаш" и СКА. Его гол в финале чемпионата Европы 1960 года в ворота сборной Югославии (2:1) принес советской команде единственную в истории победу на европейском первенстве.

Исполняющим обязанности наставника "Уфы" в прошедшем матче был старший тренер Эдуардо Докампо. Испанец присоединился к команде вместе с главным тренером Рашидом Рахимовым в октябре, ранее он работал в "Рубине". Рахимов пропустил встречу из-за недомогания.

"Уфа" одержала вторую победу подряд и с 13 очками поднялась на 14-ю строчку таблицы. "Ростов" имеет в активе 29 очков и занимает четвертое место.

В следующем туре уфимский клуб 12 декабря сыграет в гостях с волгоградским "Ротором". "Ростов" на следующий день встретится на выезде с грозненским "Ахматом".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит17105237-1335
2Спартак17105232-1735
3ЦСКА16102428-1232
4Ростов1792622-1729
5Локомотив1784519-1728
6Динамо1683522-1627
7Ахмат1674519-1825
8Краснодар1773729-1924
9Сочи1666423-2224
10Рубин1773723-2524
11Урал1747613-2019
12Химки1653818-2618
13Арсенал1635817-2714
14Уфа17341014-2913
15Тамбов17331112-2712
16Ротор1715117-308

 

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