"Локомотив" впервые стал победителем Кубка России по футболу среди женщин

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Московский женский футбольный клуб "Локомотив" победил столичный ЦСКА в финале Кубка России. Основное время матча завершилось вничью со счетом 0:0, в серии пенальти точнее были футболистки "Локомотива" - 4:2.

Ранее "Локомотив" занял второе место в чемпионате России, уступив первую строчку ЦСКА. Чемпионство армейскому клубу досталось за тур до конца после ничьи в матче "Локомотива" и "Рязани-ВДВ" (2:2). "Локомотив" по итогам матча обратился в Российский футбольный союз (РФС) по поводу судейства той встречи, экспертно-судейская комиссия позднее признала ошибку главного арбитра Анастасии Пустовойтовой, которая должна была назначить пенальти в пользу столичного клуба. В последнем туре ЦСКА и "Локомотив" должны были встретиться в очном матче, но встреча была отменена из-за случаев заражения коронавирусом в составе армейского клуба.

"Локомотив" основан в 2018 году. Команда является двукратным серебряным призером чемпионата страны (2019, 2020), Кубок России клуб завоевал впервые.