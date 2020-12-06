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Зимние олимпийские виды спорта

Главный тренер российских саночников остался доволен выступлением команды в Альтенберге

По мнению Сергея Чудинова, "главными соперниками спортсменов сегодня были быстро тающий лед и теплая погода"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов остался доволен результатом, который показала команда на втором этапе Кубка мира, прошедшем в германском Альтенберге. Об этом он сообщил ТАСС.

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"Если подводить итоги выступления нашей команды на этапе Кубка мира в Альтенберге, то в целом я доволен результатом. Вчера наши девочки выиграли золото и бронзу, сегодня мы завоевали серебро в командной гонке. Павличенко и Репилов заняли четвертое и пятое места, что тоже очень неплохо", - заметил Чудинов.

"Главными соперниками спортсменов сегодня были быстро тающий лед и теплая погода. Тем, кто стартовал в третьем десятке, было очень сложно что-то показать. Посмотрите, как выступили в эстафете выступавшие последними немцы, которые не допустили ошибок, но все равно остались без медалей. Нам похожим образом не повезло в мужской гонке", - добавил главный тренер.

Следующий этап Кубка мира по санному спорту пройдет в германском Оберхофе 12-13 декабря.

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