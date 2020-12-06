Николай Круглов не считает провальным старт российских биатлонистов в Кубке мира

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Драматизировать ситуацию в связи с отсутствием у российских биатлонистов призовых мест на первых двух этапах Кубка мира не стоит. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский призер, четырехкратный чемпион мира Николай Круглов.

Первые два этапа Кубка мира нового сезона принимает финский Контиолахти. Лучший результат мужская и женская команды России показали в эстафетах - четвертые места. В личных гонках в десятку сильнейших удалось попасть лишь однажды.

"Ничего сверхъестественного не происходит, - сказал Круглов. - Не хочу никого обидеть, но в прошлом сезоне мы говорили в основном об успехах Саши Логинова. Все остальные проявляли себя эпизодически, поэтому сейчас было бы опрометчиво рассчитывать на то, что ситуация кардинально поменяется".

"Эти результаты - не повод драматизировать ситуацию. Пока все происходит ровно так, как и должно было происходить. Делать серьезные выводы по первым гонкам в сезоне преждевременно, тем более что за последние десять лет мы крайне редко показывали хорошие результаты на старте кубкового сезона. Еще раз - драматичной ситуация совсем не выглядит. Раньше, когда мы проигрывали по полторы минуты в спринте, все выглядело беспросветнее", - добавил он.

Круглов считает, что российская команда функционально неплохо подготовилась к сезону, она значительно улучшит свои результаты, если биатлонисты станут реже ошибаться на огневых рубежах. В первую очередь это касается чемпиона мира Логинова. "Пока у него стрельба явно не складывается, он допускает большое количество промахов, что и не позволяет ему бороться за серьезные места. Очень радует выступлениями Латыпов", - заметил он.

Второй этап Кубка мира завершится в воскресенье женской гонкой преследования. Следующий старт примет австрийский Хохфильцен.