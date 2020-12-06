Биатлонист Логинов расстроен своим выступлением в эстафете на этапе Кубка мира

ТАСС, 6 декабря. Российский биатлонист Александр Логинов расстроен своим результатом в мужской эстафете на втором этапе Кубка мира, проходящем в финском Контиолахти. Его комментарий приводит пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Мужская сборная России заняла четвертое место в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону

Сборная России в составе Матвея Елисеева, Антона Бабикова, Эдуарда Латыпова и Логинова заняла четвертое место в эстафете 4х7,5 км, проиграв победителям норвежцам 1 минуту 8 секунд.

"Это биатлон. В любой гонке можно попытаться зацепиться за медаль. Произойти может что угодно", - сказал Логинов.

Спортсмен допустил три промаха на втором огневом рубеже. "Я очень сильно расстроен. Понимал, что с первого круга надо навязывать борьбу, а не ждать последний рубеж, увы, я сейчас не готов к этому риску, но старался - хотел цепляться за возможности, рисковал и стрелял не в своем режиме, хотел, чтобы мой выстрел услышали уже. Это психологический момент, очень жаль, что не получилось вытащить команду на подиум", - сообщил он.

"Я разбегаюсь, настраиваюсь на другой результат в Хохфильцене. Состояние улучшается. Надеюсь, что через пару дней смогу кардинально поменять ситуацию", - добавил Логинов.

Позднее в воскресенье пройдет женская гонка преследования.