Фигуристка Валиева выиграла пятый этап Кубка России с результатом выше мирового рекорда

Ее результат составил 254,86 (86,2 за короткую программу + 168,66 за произвольную) балла. Второе место заняла Ксения Цибинова (198,44; 67,59 +130,85), третье - Анастасия Тараканова (195,27; 64,18+131,09).

Валиева превзошла мировой рекорд в произвольной программе и по общей сумме баллов. В субботу спортсменка пока показала баллы выше мирового рекорда в короткой программе (86,2). Рекорд мира в короткой программе и по общей сумме баллов принадлежит Алене Косторной (85,45 и 247,59 соответственно), в произвольной программе мировой рекорд установлен Александрой Трусовой (166,62). Результаты Валиевой не будут ратифицированы Международным союзом конькобежцев (ISU), так как соревнования проходят не под эгидой организации.