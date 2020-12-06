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Фигурное катание

Фигуристка Валиева выиграла пятый этап Кубка России с результатом выше мирового рекорда

Второе место заняла Ксения Цибинова, третье - Анастасия Тараканова
Камила Валиева Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Камила Валиева
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Камила Валиева стала победительницей в женском одиночном катании на пятом этапе Кубка России. Соревнования проходят в Москве.

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Ее результат составил 254,86 (86,2 за короткую программу + 168,66 за произвольную) балла. Второе место заняла Ксения Цибинова (198,44; 67,59 +130,85), третье - Анастасия Тараканова (195,27; 64,18+131,09).

Валиева превзошла мировой рекорд в произвольной программе и по общей сумме баллов. В субботу спортсменка пока показала баллы выше мирового рекорда в короткой программе (86,2). Рекорд мира в короткой программе и по общей сумме баллов принадлежит Алене Косторной (85,45 и 247,59 соответственно), в произвольной программе мировой рекорд установлен Александрой Трусовой (166,62). Результаты Валиевой не будут ратифицированы Международным союзом конькобежцев (ISU), так как соревнования проходят не под эгидой организации.

' Первый канал/YouTube'

Позже в воскресенье произвольную программу представят мужчины.

Валиевой 14 лет, спортсменка является подопечной Этери Тутберидзе. Валиева - победительница чемпионата мира среди юниоров и финала серии юниорского Гран-при. На первом для себя этапе Кубка России, также прошедшем в Москве, она стала второй, пропустив вперед Трусову.

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