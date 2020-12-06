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Фигурное катание

Тутберидзе не смогла похвалить Валиеву за произвольную программу на Кубке России

Фигуристка допустила ошибку при исполнении тройного лутца

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Тренер Этери Тутберидзе осталась недовольна произвольной программой Камилы Валиевой на пятом этапе Кубка России в Москве из-за ошибки, которую фигуристка допустила при исполнении тройного лутца. Об этом тренер сказала спортсменке после проката.

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Валиева стала победительницей в женском одиночном катании, набрав 254,86 (86,2 за короткую программу и 168,66 за произвольную) балла. В произвольной программе Валиева допустила ошибку при исполнении тройного лутца - она не смогла четко оттолкнуться от льда, недокрутила прыжок и упала.

"Мне кажется, элемент называется "Зимняя забава", - прокомментировала Тутберидзе ошибку. - Ты не оставляешь нам возможности тебя похвалить. Как это, что это?"

14-летняя фигуристка на это ответила, что допустила ошибку, так как перед исполнением прыжка задумалась о том, как чисто его исполнить.

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