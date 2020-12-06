Тутберидзе награждена почетным знаком "За вклад в отечественное фигурное катание"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России наградила тренера Этери Тутберидзе почетным знаком "За вклад в отечественное фигурное катание". Это произошло во время церемонии награждения участниц соревнований в женском одиночном катании на пятом этапе Кубка России.

Почетные знаки также были вручены Даниилу Глейхенгаузу и Сергею Дудакову, с которыми Тутберидзе работает в школе фигурного катания "Хрустальный". Награды тренерам вручил президент федерации Александр Горшков.

Победу на пятом этапе Кубка России одержала ученица Тутберидзе Камила Валиева.