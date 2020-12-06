{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Фигурное катание

Тутберидзе награждена почетным знаком "За вклад в отечественное фигурное катание"

Ранее в субботу победу на пятом этапе Кубка России по фигурному катанию одержала ученица тренера Камила Валиева
Этери Тутберидзе Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Этери Тутберидзе
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России наградила тренера Этери Тутберидзе почетным знаком "За вклад в отечественное фигурное катание". Это произошло во время церемонии награждения участниц соревнований в женском одиночном катании на пятом этапе Кубка России.

Почетные знаки также были вручены Даниилу Глейхенгаузу и Сергею Дудакову, с которыми Тутберидзе работает в школе фигурного катания "Хрустальный". Награды тренерам вручил президент федерации Александр Горшков.

Победу на пятом этапе Кубка России одержала ученица Тутберидзе Камила Валиева.

Теги
Фигурное катание
Биатлон
Норвежка Экхофф выиграла гонку преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону
Лучшей из россиянок стала Евгения Павлова, финишировавшая 13-й
Читать полностью