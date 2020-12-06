Гол Фомина принес "Динамо" победу в матче РПЛ с "Арсеналом"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" обыграли тульский "Арсенал" со счетом 1:0 в матче 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "ВТБ-Арена".
Единственный гол на 45-й минуте матча забил Даниил Фомин. На 88-й минуте на поле вышел форвард "Арсенала" Евгений Луценко. Это его первый матч с 20 сентября, тогда он получил травму в домашнем матче РПЛ против "Сочи" (3:2).
Перед стартовым свистком состоялась минута молчания в память о Викторе Понедельнике, ушедшем из жизни в субботу в возрасте 83 лет. Его гол в финале чемпионата Европы 1960 года в ворота сборной Югославии (2:1) принес советской команде единственную в истории победу на европейском первенстве.
Матч первого круга завершился со счетом 2:0 в пользу туляков, оба гола забил ныне выступающий за "Динамо" Даниил Лесовой. "Динамо" набрало 30 очков в 17 матчах и поднялось на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. "Арсенал" идет 13-м, имея в активе 14 очков после 17 встреч.
Подопечные Сандро Шварца провели последний домашний матч в 2020 году, в следующем туре "Динамо" 12 декабря в гостях встретится с лидером чемпионата петербургским "Зенитом". "Арсенал" днем ранее на выезде сыграет с подмосковными "Химками".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|17
|10
|5
|2
|37-13
|35
|2
|Спартак
|17
|10
|5
|2
|32-17
|35
|3
|ЦСКА
|16
|10
|2
|4
|28-12
|32
|4
|Динамо
|17
|9
|3
|5
|23-16
|30
|5
|Ростов
|17
|9
|2
|6
|22-17
|29
|6
|Локомотив
|17
|8
|4
|5
|19-17
|28
|7
|Ахмат
|16
|7
|4
|5
|19-18
|25
|8
|Краснодар
|17
|7
|3
|7
|29-19
|24
|9
|Сочи
|16
|6
|6
|4
|23-22
|24
|10
|Рубин
|17
|7
|3
|7
|23-25
|24
|11
|Урал
|17
|4
|7
|6
|13-20
|19
|12
|Химки
|16
|5
|3
|8
|18-26
|18
|13
|Арсенал
|17
|3
|5
|9
|17-28
|14
|14
|Уфа
|17
|3
|4
|10
|14-29
|13
|15
|Тамбов
|17
|3
|3
|11
|12-27
|12
|16
|Ротор
|17
|1
|5
|11
|7-30
|8