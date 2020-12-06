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Футбол в России

Гол Фомина принес "Динамо" победу в матче РПЛ с "Арсеналом"

Встреча завершилась со счетом 1:0
Вратарь "Арсенала" Егор Шамов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Вратарь "Арсенала" Егор Шамов
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" обыграли тульский "Арсенал" со счетом 1:0 в матче 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "ВТБ-Арена".

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Единственный гол на 45-й минуте матча забил Даниил Фомин. На 88-й минуте на поле вышел форвард "Арсенала" Евгений Луценко. Это его первый матч с 20 сентября, тогда он получил травму в домашнем матче РПЛ против "Сочи" (3:2).

Перед стартовым свистком состоялась минута молчания в память о Викторе Понедельнике, ушедшем из жизни в субботу в возрасте 83 лет. Его гол в финале чемпионата Европы 1960 года в ворота сборной Югославии (2:1) принес советской команде единственную в истории победу на европейском первенстве.

Матч первого круга завершился со счетом 2:0 в пользу туляков, оба гола забил ныне выступающий за "Динамо" Даниил Лесовой. "Динамо" набрало 30 очков в 17 матчах и поднялось на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. "Арсенал" идет 13-м, имея в активе 14 очков после 17 встреч.

Подопечные Сандро Шварца провели последний домашний матч в 2020 году, в следующем туре "Динамо" 12 декабря в гостях встретится с лидером чемпионата петербургским "Зенитом". "Арсенал" днем ранее на выезде сыграет с подмосковными "Химками".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит17105237-1335
2Спартак17105232-1735
3ЦСКА16102428-1232
4Динамо1793523-1630
5Ростов1792622-1729
6Локомотив1784519-1728
7Ахмат1674519-1825
8Краснодар1773729-1924
9Сочи1666423-2224
10Рубин1773723-2524
11Урал1747613-2019
12Химки1653818-2618
13Арсенал1735917-2814
14Уфа17341014-2913
15Тамбов17331112-2712
16Ротор1715117-308

 

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