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Биатлон

Пащенко останется в составе сборной России по биатлону на этапы Кубка мира в Хохфильцене

Лучшим результатом спортсмена в текущем сезоне является 37-е место в индивидуальной гонке

МОСКВА, 6 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Петр Пащенко останется в составе сборной России по биатлону и будет иметь возможность выступить на этапах Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Валерий Польховский.

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Изначально предполагалось, что Пащенко покинет расположение мужской команды после выступления на первых в сезоне этапах Кубка мира, которые прошли в финском Контиолахти. Вместе с ним в Россию должен был вернуться Семен Сучилов. Эти биатлонисты показали самые слабые результаты в команде: Сучилов в спринтерских гонках занял 36 и 85 места, Пащенко - 62-е и 72-е. В индивидуальной гонке на первом этапе Пащенко стал 37-м.

"Пащенко поедет в Хохфильцен. К команде также присоединятся Евгений Гараничев и Карим Халили", - сообщил Польховский.

В женской команде изменений не будет. Следовательно, в Хохфильцен в составе сборной поедут 14 биатлонистов: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Карим Халили, Петр Пащенко, Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Евгения Павлова, Тамара Воронина, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина и Анастасия Гореева.

Гараничев отобрался на этапы Кубка мира в Контиолахти, но выступить там не сумел - олимпийский призер был временно изолирован, поскольку контактировал с Бабиковым, у которого был обнаружен коронавирус. Чтобы иметь возможность тренироваться, биатлонист на время вернулся из Финляндии в Россию. Халили пробился в сборную благодаря удачному выступлению на этапах Кубка России.

Хохфильцен примет два этапа Кубка мира - с 11 по 20 декабря.

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