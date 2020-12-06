Аникина: "акт Родченкова" создает хаос в выстроенной системе борьбы с допингом

ТАСС, 6 декабря. "Акт Родченкова" может создать хаос в хорошо выстроенной мировой системе борьбы с допингом. Такое мнение высказала президент Федерации бобслея России Елена Аникина в программе "Фетисов" на телеканале "Звезда".

Так называемый акт Родченкова, подписанный президентом США Дональдом Трампом в пятницу и названный именем главного информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) в деле о допинге в российском спорте Григория Родченкова, будет распространяться на все соревнования, проводимые в соответствии с правилами организации, и предусматривает возможность преследования со стороны США любого человека в мире, если он вовлечен в допинговый сговор на соревнованиях с участием американцев. При этом закон не коснется североамериканских профессиональных лиг, которые не следуют кодексу WADA.

"Закон вызвал такое изумление, не поверите, я прочитала его три раза. Там под прикрытием красивых фраз борьбы с допингом написаны очень странные понятия, например, основная цель этого закона - чтобы любой международный обман, направленный против американцев, не остался безнаказанным. А против Швейцарии, России или Франции? Может остаться безнаказанным?" - сказала Аникина.

"Там по каждому пункту одно противоречие следует за другим. Есть МОК [Международный олимпийский комитет], есть CAS [Спортивный арбитражный суд], есть WADA, и вдруг появляется закон, который создает полный хаос в этой стройной системе. И почему все не объединились?" - добавила она.

"Дело не только в соревнованиях, в которых принимают участие американцы, - сказала президент Федерации бобслея России. - Это могут быть американские спонсоры, телекомпании, там может и не быть американских спортсменов. Мы начинаем думать не о спорте, а о том, как обезопасить себя и своих спортсменов".

Нарушителям грозит штраф в размере до 1 млн долларов и лишение свободы на срок до 10 лет. Преследование отдельных спортсменов, уличенных в применении допинга, законом не предусматривается. Как заявила 19 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, данный документ станет механизмом борьбы с неугодными Вашингтону достижениями в мировом спорте. По ее словам, не вызывает сомнений, что при принятии решений о применении "акта Родченкова" американцы будут руководствоваться преимущественно политическими мотивами.