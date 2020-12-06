Норвежец Гранеруд одержал вторую победу на этапе КМ по прыжкам с трамплина в Нижнем Тагиле

ТАСС, 6 декабря. Норвежский прыгун с трамплина Халвор Эгнер Гранеруд стал победителем этапа Кубка мира в Нижнем Тагиле.

По сумме двух попыток он набрал 241,5 балла. Вторым стал его соотечественник Роберт Йоханссон (240,7), третье место занял еще один представитель Норвегии Мариус Линдвик (240,6). Россиянин Михаил Назаров стал 16-м (199,8 балла), Роман Трофимов - 23-м (185,8), Данил Садреев - 25-м (174,5), Евгений Климов - 29-м (157,8). Пятеро россиян не сумели пробиться во вторую попытку по итогам первой.

Гранеруд одержал третью подряд победу на Кубке мира, до этого он не поднимался на подиум. В соревновании не приняла участия сборная Австрии в связи с тем, что тесты нескольких спортсменов на коронавирус дали положительный результат. Вся австрийская делегация была отправлена на карантин.

В общем зачете Кубка мира лидирует Гранеруд, набравший 400 очков. Вторым идет немец Маркус Айзенбихлер (333), третьим - Йоханссон (220).

С 11 по 13 декабря в словенской Планице пройдет чемпионат мира по прыжкам на лыжах с трамплина.