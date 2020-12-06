Лопухов считает, что российские биатлонисты будут улучшать результаты по ходу сезона

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Российская биатлонная сборная по ходу сезона будет улучшать результаты. Такое мнение ТАСС высказал бывший тренер национальной команды Николай Лопухов.
Российские биатлонисты начали сезон без медалей, их лучшими результатами на первых двух этапах Кубка мира стали четвертые места в эстафетах. В личных гонках в десятку сильнейших по одному разу попали Александр Логинов и Светлана Миронова.
"Несмотря на это, в мужской и в женской командах я вижу позитив. Не надо торопиться с выводами, интуиция подсказывает, что команда на правильном пути. Есть микропроблемы, которые нужно устранить. К этапу Кубка мира в Хохфильцене все должно быть хорошо", - сказал Лопухов.
Специалист отметил готовность к сезону сборной Швеции, чьи спортсмены в Финляндии почти в каждой гонке оказывались на призовых местах. "Они молодцы. Хорошее интервью дал шведский тренер, отметив высокую конкуренцию в команде на тренировках. Мы, к сожалению, в этом проигрываем, отстаем в организационно-методическом плане", - заметил Лопухов.
Хохфильцен примет два этапа Кубка мира - с 11 по 20 декабря.