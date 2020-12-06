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Биатлон

Лопухов считает, что российские биатлонисты будут улучшать результаты по ходу сезона

Бывший тренер сборной России отметил готовность к сезону шведской команды

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Российская биатлонная сборная по ходу сезона будет улучшать результаты. Такое мнение ТАСС высказал бывший тренер национальной команды Николай Лопухов.

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Российские биатлонисты начали сезон без медалей, их лучшими результатами на первых двух этапах Кубка мира стали четвертые места в эстафетах. В личных гонках в десятку сильнейших по одному разу попали Александр Логинов и Светлана Миронова.

"Несмотря на это, в мужской и в женской командах я вижу позитив. Не надо торопиться с выводами, интуиция подсказывает, что команда на правильном пути. Есть микропроблемы, которые нужно устранить. К этапу Кубка мира в Хохфильцене все должно быть хорошо", - сказал Лопухов.

Специалист отметил готовность к сезону сборной Швеции, чьи спортсмены в Финляндии почти в каждой гонке оказывались на призовых местах. "Они молодцы. Хорошее интервью дал шведский тренер, отметив высокую конкуренцию в команде на тренировках. Мы, к сожалению, в этом проигрываем, отстаем в организационно-методическом плане", - заметил Лопухов.

Хохфильцен примет два этапа Кубка мира - с 11 по 20 декабря.

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