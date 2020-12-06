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Футбол в России

ЦСКА сыграл вничью с "Химками" и не смог догнать "Зенит" и "Спартак" в таблице РПЛ

Встреча завершилась со счетом 2:2
Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке и защитник "Химок" Михаил Тихонов Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке и защитник "Химок" Михаил Тихонов
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Футболисты столичного ЦСКА сыграли вничью с подмосковными "Химками" со счетом 2:2 в матче 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВЭБ-Арене".

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В составе ЦСКА голы забили признанный лучшим игроком матча Никола Влашич (40-я минута) и Илья Шкурин (54). У "Химок" отличились Илья Кухарчук (47) и арендованный у московского "Спартака" Резиуан Мирзов (51). Исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА в этом матче был Сергей Овчинников, заменивший дисквалифицированного из-за перебора желтых карточек Виктора Гончаренко.

Перед стартовым свистком состоялась минута молчания в память о Викторе Понедельнике, ушедшем из жизни в субботу в возрасте 83 лет. Его гол в финале чемпионата Европы 1960 года в ворота сборной Югославии (2:1) принес советской команде единственную в истории победу на европейском первенстве.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 17 матчах. "Химки" идут на 12-й строчке, имея в активе 19 очков.

В следующем туре ЦСКА 13 декабря примет екатеринбургский "Урал", а "Химки" 11 декабря на своем поле сыграют с тульским "Арсеналом". Кроме этого, армейцам в четверг предстоит в Загребе провести заключительный матч группового этапа Лиги Европы против хорватского "Динамо". ЦСКА уже лишился шансов на выход в плей-офф.

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит17105237-1335
2Спартак17105232-1735
3ЦСКА17103430-1433
4Динамо1793523-1630
5Ростов1792622-1729
6Локомотив1784519-1728
7Ахмат1674519-1825
8Краснодар1773729-1924
9Сочи1666423-2224
10Рубин1773723-2524
11Урал1747613-2019
12Химки1754820-2819
13Арсенал1735917-2814
14Уфа17341014-2913
15Тамбов17331112-2712
16Ротор1715117-308

 

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