ЦСКА сыграл вничью с "Химками" и не смог догнать "Зенит" и "Спартак" в таблице РПЛ

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Футболисты столичного ЦСКА сыграли вничью с подмосковными "Химками" со счетом 2:2 в матче 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВЭБ-Арене".
В составе ЦСКА голы забили признанный лучшим игроком матча Никола Влашич (40-я минута) и Илья Шкурин (54). У "Химок" отличились Илья Кухарчук (47) и арендованный у московского "Спартака" Резиуан Мирзов (51). Исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА в этом матче был Сергей Овчинников, заменивший дисквалифицированного из-за перебора желтых карточек Виктора Гончаренко.
Перед стартовым свистком состоялась минута молчания в память о Викторе Понедельнике, ушедшем из жизни в субботу в возрасте 83 лет. Его гол в финале чемпионата Европы 1960 года в ворота сборной Югославии (2:1) принес советской команде единственную в истории победу на европейском первенстве.
ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 17 матчах. "Химки" идут на 12-й строчке, имея в активе 19 очков.
В следующем туре ЦСКА 13 декабря примет екатеринбургский "Урал", а "Химки" 11 декабря на своем поле сыграют с тульским "Арсеналом". Кроме этого, армейцам в четверг предстоит в Загребе провести заключительный матч группового этапа Лиги Европы против хорватского "Динамо". ЦСКА уже лишился шансов на выход в плей-офф.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|17
|10
|5
|2
|37-13
|35
|2
|Спартак
|17
|10
|5
|2
|32-17
|35
|3
|ЦСКА
|17
|10
|3
|4
|30-14
|33
|4
|Динамо
|17
|9
|3
|5
|23-16
|30
|5
|Ростов
|17
|9
|2
|6
|22-17
|29
|6
|Локомотив
|17
|8
|4
|5
|19-17
|28
|7
|Ахмат
|16
|7
|4
|5
|19-18
|25
|8
|Краснодар
|17
|7
|3
|7
|29-19
|24
|9
|Сочи
|16
|6
|6
|4
|23-22
|24
|10
|Рубин
|17
|7
|3
|7
|23-25
|24
|11
|Урал
|17
|4
|7
|6
|13-20
|19
|12
|Химки
|17
|5
|4
|8
|20-28
|19
|13
|Арсенал
|17
|3
|5
|9
|17-28
|14
|14
|Уфа
|17
|3
|4
|10
|14-29
|13
|15
|Тамбов
|17
|3
|3
|11
|12-27
|12
|16
|Ротор
|17
|1
|5
|11
|7-30
|8