Радионова: фигуристке Валиевой по силам выиграть чемпионат России

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Камила Валиева постоянно прогрессирует, ей по силам попасть в тройку лучших и даже выиграть чемпионат России. Такое мнение ТАСС высказала двукратная чемпионка мира среди юниорок Елена Радионова.

Валиева победила на пятом этапе Кубка России, ее результат составил 254,86 (86,2 за короткую программу + 168,66 за произвольную) балла. Второе место заняла Ксения Цибинова (198,44; 67,59 + 130,85), третье - Анастасия Тараканова (195,27; 64,18 + 131,09). Валиева превзошла мировой рекорд в произвольной программе и по общей сумме баллов, в субботу спортсменка показала баллы выше мирового рекорда в короткой программе (86,2). Рекорд мира в короткой программе и по общей сумме баллов принадлежит Алене Косторной (85,45 и 247,59 соответственно), в произвольной программе мировой рекорд установлен Александрой Трусовой (166,62), результаты Валиевой не будут ратифицированы Международным союзом конькобежцев (ISU), так как соревнования проходят не под эгидой организации.

"С каждым годом любой спортсмен становится только лучше - приобретается стать, скольжение. И, конечно, "Болеро" Валиевой становится более взрослым, осмысленным, Камила прогрессирует, и это видно, - отметила Радионова. - Круто, что она показывает в таком возрасте такие прыжки, это еще одна девочка, которая преодолела барьер четверных. И первая, кто показал тройной аксель с руками наверх - это какой-то другой уровень, поэтому это очень круто".

"В чем причина ошибки на тройном лутце? Она была очень сконцентрирована, даже немного зажата, мне кажется, это ей не дало сегодня выполнить все элементы четко - она была сконцентрирована на технической части прыжка, - отметила собеседница агентства. - Уверена, она будет добавлять новые четверные прыжки, поскольку хочет выигрывать и побеждать. Ни один спортсмен не остановится на том, что умеет, и мы знаем, что в группе Этери Тутберидзе не принято останавливаться на достигнутом".

В конце декабря в Челябинске должен пройти чемпионат России. "Возраст Камилы позволяет учить новые элементы, поэтому тройной аксель - не последний новый элемент от Валиевой, которые мы еще увидим, - считает Радионова. - Думаю, Камиле по силам и попасть в тройку, и выиграть чемпионат России, но вид спорта у нас непредсказуемый, поэтому ничего нельзя предсказывать".