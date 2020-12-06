Всемирная шахматная олимпиада 2024 года пройдет в Будапеште

Голосование по вопросу места проведения соревнований прошло на заседании генеральной ассамблеи FIDE.

Будапешт во второй раз примет Всемирную шахматную олимпиаду. Впервые турнир прошел в столице Венгрии в 1926 году, тогда он носил неофициальный статус, победу на нем одержала венгерская команда.

Всемирная шахматная олимпиада - командный турнир для сборных, которые являются членами FIDE. Впервые соревнования, носящие официальный статус, были проведены в 1927 году в Лондоне. С 1950 года турнир проводится один раз в два года.

Последняя олимпиада в 2018 году прошла в Грузии. Планировалось, что в 2020 году турнир примет Россия, а в 2022 году - Белоруссия. Позже российский турнир был отложен на 2021 год из-за пандемии коронавируса, а Белоруссия от проведения Всемирной шахматной олимпиады отказалась.