Овчинников заявил, что выходящие на замену футболисты ЦСКА не усиливают игру команды

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Футболисты ЦСКА, которые выходят на замену, не усиливают игру команды. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции выразил исполняющий обязанности главного тренера московского клуба Сергей Овчинников.

ЦСКА сыграл вничью с "Химками" и не смог догнать "Зенит" и "Спартак" в таблице РПЛ

В матче 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА вничью сыграл с подмосковными "Химками" (2:2), голами у армейцев отметились Никола Влашич и Илья Шкурин, вышедшие в стартовом составе. "По идее, игроки, которые выходят на замену, должны как минимум быть более активными. По Бахтиёру [Зайнутдинову] ничего не могу сказать, он играл активно, Чалов тоже старался, но не все получалось. Что-то ищем, но пока игроки, которые выходят на замену, не особо усиливают нашу игру" - сказал Овчинников.

Помимо Зайнутдинова и Чалова, во втором тайме на поле появились Иван Обляков, Кристиян Бистрович и Наир Тикнизян.

"Решение о заменах принимает главный тренер - замены произошли. Эджуке выглядел неплохо, но замены производит главный тренер", - отметил специалист, комментируя замены во втором тайме нападающего Чидеры Эджуке и полузащитника Алана Дзагоева.

"Мы [во втором тайме] играли не в два форварда, Чалов играл справа, - продолжил Овчинников, отвечая на вопрос о том, есть ли у команды альтернатива схеме с двумя нападающими в играх, которые складываются неудачно. - Вариативность может быть разная, но нужно плясать от того, как складывается игра. Сегодня принято такое решение - оно себя не оправдало".

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 17 матчах. В следующем туре армейцы 13 декабря примут екатеринбургский "Урал".